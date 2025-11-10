Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Abend

Microsoft im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Microsoft. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 505,21 USD zu.

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 505,21 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 506,49 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 500,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.576.224 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 31,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,54 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 634,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,30 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 77,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 65,59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 04.02.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 16,08 USD im Jahr 2026 aus.

