DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.318 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1543 -0,1%Öl63,38 -0,5%Gold4.093 +2,3%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Microsoft im Fokus

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Montagnachmittag an

10.11.25 16:08 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Montagnachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 503,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
433,35 EUR 3,95 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Microsoft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 503,95 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 504,32 USD zu. Bei 500,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.002.136 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,13 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,54 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 634,00 USD an.

Am 29.10.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 3,30 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 77,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 65,59 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Microsoft am 04.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 16,08 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Microsoft KaufenDZ BANK
30.10.2025Microsoft BuyUBS AG
30.10.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
