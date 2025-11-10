Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Montagnachmittag an

Microsoft im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 503,95 USD.

Das Papier von Microsoft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 503,95 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 504,32 USD zu. Bei 500,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.002.136 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,13 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,54 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 634,00 USD an.

Am 29.10.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 3,30 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 77,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 65,59 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Microsoft am 04.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 16,08 USD im Jahr 2026 aus.

