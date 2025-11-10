Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Montagnachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 503,95 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Microsoft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 503,95 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 504,32 USD zu. Bei 500,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.002.136 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,13 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,54 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 634,00 USD an.
Am 29.10.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 3,30 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 77,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 65,59 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Microsoft am 04.02.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 16,08 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie
S&P 500 in KI-Hand: NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial
Stanley Druckenmiller: Nach Verkäufen von NVIDIA und Palantir setzt er auf diese zwei Aktien
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr abgeworfen
Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen