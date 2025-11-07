Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 495,96 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 495,96 USD. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 494,42 USD ab. Mit einem Wert von 497,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.061.605 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 11,90 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 344,83 USD ab. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 30,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,55 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 634,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 29.10.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 77,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Microsoft am 04.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 16,02 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

