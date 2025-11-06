Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 500,65 USD abwärts.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 500,65 USD. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 500,43 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 505,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.014.007 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 9,79 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD ab. Mit einem Kursverlust von 31,12 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,55 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 634,00 USD angegeben.

Microsoft ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 77,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 16,02 USD je Aktie aus.

