Microsoft Aktie

Marktkap. 3,38 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 630 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Kash Rangan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Margen seien solide und es gebe langfristige Wachstumstrends./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 23:06 / PDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 630,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 525,76		 Abst. Kursziel*:
19,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 528,76		 Abst. Kursziel aktuell:
19,15%
Analyst Name:
Kash Rangan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 634,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

11:06 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Microsoft Kaufen DZ BANK
30.10.25 Microsoft Buy UBS AG
30.10.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

FSG Trading Idee Trading Idee Trading Idee: Microsoft - Nach Rücksetzer vor erneutem Anstieg? Trading Idee: Microsoft - Nach Rücksetzer vor erneutem Anstieg?
finanzen.net Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Verluste in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer
finanzen.net Microsoft-Aktie dennoch schwach: Microsoft schlägt Gewinnerwartungen
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Abschlägen
finanzen.net Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus
MotleyFool Meet the Ultra-Low-Cost Vanguard ETF That Has 33% of Its Holdings in Nvidia, Apple, and Microsoft
Business Times US: Wall Street indexes fall as Meta, Microsoft drag, along with Fed rate concerns
Mining.com Arca Climate Technologies inks 10-year carbon removal offtake deal with Microsoft
Zacks Microsoft Q1 Earnings & Revenues Beat on Cloud, AI Strength
Benzinga Microsoft Stock Is Moving Lower Today: What&#39;s Going On?
Benzinga Dow Surges Over 100 Points; Microsoft Shares Fall After Q1 Results
Benzinga Meta, Microsoft, Google Are Spending Like It&#39;s 2021 — And These AI Stocks Are The Real Winners
MarketWatch Microsoft is defending its heavy AI spending with this buzzword
