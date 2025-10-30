Microsoft Aktie
Marktkap. 3,38 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 630 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Kash Rangan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Margen seien solide und es gebe langfristige Wachstumstrends./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 23:06 / PDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 630,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 525,76
|Abst. Kursziel*:
19,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 528,76
|Abst. Kursziel aktuell:
19,15%
|
Analyst Name:
Kash Rangan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 634,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
|11:06
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.20
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.05.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG