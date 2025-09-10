Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 499,47 USD abwärts.
Um 15:52 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 499,47 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 497,88 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 502,06 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 683.475 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,12 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 30,96 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,49 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 606,00 USD je Microsoft-Aktie an.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 76,44 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 64,73 Mrd. USD umgesetzt.
Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.10.2025 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 15,53 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Nebius-Aktie schwankt nach Milliardenvertrag mit Microsoft - Analysten weiter optimistisch
TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?
Nebius-Aktie +41 Prozent: Microsoft-Auftrag sorgt für Aufwind
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
