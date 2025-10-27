DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.621 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.989 -2,2%
Heute im Fokus
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Deutsche Börse-Aktie leichter: Geringeres Wachstum im dritten Quartal
So bewegt sich Microsoft

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Montagabend an Boden

27.10.25 20:23 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Montagabend an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 533,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
457,10 EUR 5,50 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 533,17 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 534,52 USD. Bei 531,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 2.873.105 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,09 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 35,32 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,48 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Microsoft ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent auf 76,44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 15,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Samsung greift an: Mini-KI aus Korea stellt Milliarden-Geschäft von KI-Aktien NVIDIA & Co. in Frage

Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten

Kommt jetzt die große Jahresendrally an den Aktienmärkten? Experten zeigen sich zuversichtlich

In eigener Sache

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025Microsoft BuyUBS AG
22.10.2025Microsoft BuyUBS AG
03.10.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
