Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Montagabend an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 533,17 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 533,17 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 534,52 USD. Bei 531,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 2.873.105 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,09 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 35,32 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,48 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Microsoft ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent auf 76,44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 15,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

