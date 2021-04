VW: Erfolgreicher US-Marketing-Gag

€uro am Sonntag

Damit hat VW auch publikumswirksam seine ehrgeizigen Ziele im Elektroauto -Geschäft unterstrichen. So kündigte der Konzern an, die US-Tochter in "Voltswagen of America" umzubenennen, in Anspielung auf die E-Auto-Ambitionen. "Volt" ist die Maßeinheit für Stromspannung.

Die Anfang der Woche ­angeblich durchgesickerten Überlegungen sorgten dafür, dass viele US-Medien darüber berichteten, darunter der Nachrichtensender CNBC. Später wurde klar, dass die Aktion ein vergleichsweise kostengünstiger Werbe-Schachzug von VW ist, um für die eigenen Zukunftspläne zu trommeln. (Redaktion €uro am Sonntag)

