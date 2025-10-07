Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 27,06 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 27,06 USD. Bei 27,01 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 27,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 273.605 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 60,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 124,13 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 14,43 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 01.08.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 142,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 241,00 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -9,596 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

