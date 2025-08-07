DAX24.184 ±-0,0%ESt505.352 +0,4%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.044 +0,2%Nas21.380 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,69 +0,4%Gold3.394 -0,1%
Notierung im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verbilligt sich am Freitagnachmittag

08.08.25 16:09 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verbilligt sich am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 26,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
22,58 EUR -0,16 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,48 USD ab. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,38 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 147.874 Moderna-Aktien.

Am 20.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,99 USD. Mit einem Zuwachs von 247,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,16 USD am 16.05.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 12,56 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 56,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 01.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,33 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,08 Prozent verringert.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,653 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet

Aktien von BioNTech, Moderna & Pfizer im Blick: Kennedy Jr. streicht halbe Milliarde bei mRNA-Impfstoffen

Moderna-Aktie knickt ein: Moderna schreibt weiter tiefrote Zahlen - Restrukturierung soll Wende bringen

In eigener Sache

Nachrichten zu Moderna Inc

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

