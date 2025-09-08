Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag höher

Moderna im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 25,00 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 25,46 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,94 USD. Bisher wurden via NASDAQ 353.464 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 79,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). 219,76 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit Abgaben von 7,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 01.08.2025 vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,33 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 142,00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 241,00 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -9,654 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

