Kursverlauf

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Abend fester

11.11.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Abend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Moderna. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 25,93 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
22,43 EUR 1,37 EUR 6,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 4,7 Prozent auf 25,93 USD. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 24,95 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.785.980 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,91 USD an. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 46,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 11,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,51 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 1,02 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 1,86 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Moderna am 19.02.2026 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --8,415 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

