DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Moderna im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

24.11.25 16:10 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Moderna gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 23,84 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 23,84 USD. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,94 USD zu. Bei 23,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 296.025 Stück gehandelt.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 105,16 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,29 USD ab. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 6,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 06.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,51 USD gegenüber 0,03 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,44 Prozent auf 1,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 1,86 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Moderna am 19.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -8,092 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

