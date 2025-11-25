DAX23.461 +1,0%Est505.573 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.838 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.139 ±0,0%
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Moderna im Blick

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 24,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,03 EUR -0,03 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 24,44 USD. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 24,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 200.786 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 48,91 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 100,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 22,29 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,80 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.11.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 0,03 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,44 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Moderna am 19.02.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -8,092 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor einem Jahr eingebracht

Moderna-Aktie springt an: Mehr Umsatz und Ergebnis als erwartet

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

