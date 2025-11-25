Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Moderna im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 24,44 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 24,44 USD. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 24,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 200.786 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 48,91 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 100,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 22,29 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,80 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.11.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 0,03 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,44 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Moderna am 19.02.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -8,092 USD einfahren.

