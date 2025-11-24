Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagabend mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Moderna. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 24,20 USD zu.

Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 24,20 USD. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 24,30 USD zu. Bei 23,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.113.784 Moderna-Aktien.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,91 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 102,15 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 22,29 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 7,87 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 06.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 1,02 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 1,86 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -8,092 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor einem Jahr eingebracht

Moderna-Aktie springt an: Mehr Umsatz und Ergebnis als erwartet

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet