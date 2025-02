JP Morgan Chase & Co. gibt Merck-Aktie Overweight

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Merck-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste

So schätzen Analysten die Merck-Aktie ein

Springworks-Aktie beflügelt, Merck-Aktie in Grün: Merck bestätigt Übernahmegespräche mit Springworks

Merck-Aktie, Roche-Aktie & Co.: Darum sind Analysten optimistisch für den EU-Pharmasektor

Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Vormittag Verluste

Merck Aktie News: Merck am Montagmittag billiger

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag im Minus

Futures und Optionen im Daytrading - Was ist besser für mich?

Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone

BASF - Zwei Innenstäbe in Serie

BASF - Zwei Innenstäbe in Serie

BASF - Zwei Innenstäbe in Serie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren angefallen

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht

Heute im Fokus

RENK-Aktie: KNDS kauft von Rebecca Bidco Aktien in Millionenwert. Neuer Tarifvertrag gilt für tausende HHLA-Beschäftigte. Musk-Gruppe strebt Übernahme der Kontrolle über OpenAI an. ams-OSRAM: Weniger Umsatz im Schlussquartal - Gedämpfter Start erwartet. BP verfehlt Gewinnerwartungen - neue Aktienrückkäufe. UniCredit steigert Gewinn stärker als erwartet. Siemens Mobility liefert weitere 30 Mireo-Nahverkehrszüge an ÖBB.