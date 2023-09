MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 27,34 EUR.

Das Papier von MorphoSys befand sich um 11:25 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 27,34 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 27,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,90 EUR. Bisher wurden heute 20.554 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 32,49 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,80 EUR für die MorphoSys-Aktie.

MorphoSys veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 EUR gegenüber -6,88 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,44 Prozent zurück. Hier wurden 53,20 EUR gegenüber 59,40 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

