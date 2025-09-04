MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Freitagmittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 373,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 371,10 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.247 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 7,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.
Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,84 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 400,00 EUR.
Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,06 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|01.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
