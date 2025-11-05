MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Vormittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 367,30 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 367,30 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 367,30 EUR. Bei 368,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.433 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,77 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (249,60 EUR). Mit einem Kursverlust von 32,04 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 406,90 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 25.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 17,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Was Analysten von der MTU Aero Engines-Aktie erwarten

Buy von Deutsche Bank AG für MTU Aero Engines-Aktie