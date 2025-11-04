MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Mittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 368,20 EUR ab.
Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 368,20 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 366,10 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 368,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.029 MTU Aero Engines-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 399,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,21 Prozent.
Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 406,90 EUR.
MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden.
In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
