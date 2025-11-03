MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Montagnachmittag auf rotes Terrain

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 374,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 374,30 EUR abwärts. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 373,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 379,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.175 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 399,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,73 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 33,32 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 406,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 25.02.2026 gerechnet.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,58 EUR je Aktie.

