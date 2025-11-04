MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 369,50 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 369,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 366,10 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 368,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.380 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 399,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 8,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 406,90 EUR aus.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 25.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Was Analysten von der MTU Aero Engines-Aktie erwarten

Buy von Deutsche Bank AG für MTU Aero Engines-Aktie