MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 363,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 363,40 EUR nach oben. Bei 365,30 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 364,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.451 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 8,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 31,32 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,84 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 400,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,06 EUR je Aktie belaufen.

