Kursverlauf

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag leichter

09.09.25 16:09 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag leichter

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 359,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
358,50 EUR -5,30 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 359,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 357,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 363,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.750 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 30,55 Prozent wieder erreichen.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,84 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 400,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 17,06 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingefahren

UBS-Favoritenwechsel treibt Airbus auf Rekordhoch, MTU-Aktie fällt ab

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
15:16MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
