MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Montagmittag

MTU Aero Engines im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 368,70 EUR zu.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 368,70 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 369,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 367,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.411 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 399,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,35 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 249,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 406,90 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,58 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

