Profil
Kurs der MTU Aero Engines

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit Verlusten

07.11.25 09:22 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 362,60 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
365,00 EUR 2,60 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 362,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 362,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 363,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.300 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 399,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,18 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 406,90 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
05.11.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
