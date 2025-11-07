MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 362,60 EUR nach.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 362,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 362,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 363,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.300 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 399,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,18 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 406,90 EUR.
Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.
Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,58 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
