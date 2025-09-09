DAX23.664 +0,1%ESt505.377 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.050 +1,2%Nas22.034 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1746 +0,4%Öl66,44 -1,7%Gold3.638 -0,1%
Kursentwicklung im Fokus

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

11.09.25 16:13 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Mit einem Wert von 361,20 EUR bewegte sich die MTU Aero Engines-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

MTU Aero Engines AG
Aktien
MTU Aero Engines AG
360,50 EUR -1,40 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 361,20 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 363,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 355,30 EUR. Bei 363,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.069 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 8,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 249,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 44,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 400,00 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,06 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

