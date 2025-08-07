DAX24.116 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1649 -0,2%Öl66,47 +0,1%Gold3.399 ±0,0%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

Munich Re steigert Gewinn kräftig - Umsatzausblick gesenkt

08.08.25 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
562,80 EUR -39,80 EUR -6,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Ein sehr geringes Schadensaufkommen und ein starkes Kapitalanlageergebnis haben der Munich Re im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Der Rückversicherer konnte die Belastungen durch den schwachen US-Dollar ausgleichen, wie aus den vollständigen Zahlen hervorgeht. Wegen Währungseffekten hat die Munich Re nun den Ausblick für den Versicherungsumsatz gesenkt, bestätigte aber alle anderen Prognosen. Der Konzern hatte bereits im Juli vorläufige Zahlen genannt.

Der Nettogewinn kletterte um 30 Prozent auf 2,09 Milliarden Euro. Der Versicherungsumsatz sank um gut 1 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Das Währungsbelastung stieg auf 602 Millionen Euro von 21 Millionen.

Die Schaden-Unfall-Rückversicherung steigerte den Gewinn deutlich. Die Schaden-Kosten-Quote, die Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis setzt, verbesserte sich auf 61,0 von 73,7 Prozent im Vorjahr. Unter einem Wert von 100 arbeitet eine Versicherung profitabel. Eine Großschadenbelastung fiel nicht an, stattdessen konnte der Konzern dank Auflösung von Schadenreserven ein positives Ergebnis erzielen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch eine Belastung von 644 Millionen Euro angefallen war.

Im Bereich Segment Global Specialty Insurance (GSI), in die die Munich Re ihre Spezialerstversicherungsaktivitäten und ab diesem Jahr separat ausweist, verbesserte sich die Schaden-Kosten-Quote auf 77,9 von 93,6 Prozent. In der Leben-Rückversicherung sank das Ergebnis wegen einer "zufallsbedingten Häufung einzelner Großschäden". Der Erstversicherer Ergo verzeichnete einen leicht rückläufigen Gewinn, was einem positiven Einmaleffekt im Vorjahr geschuldet war.

Das Kapitalanlageergebnis kletterte auf knapp 2,2 Milliarden Euro von 1,47 Milliarden im Vorjahr, weil insbesondere Aktienbestände von steigenden Kursen profitierten. Verluste durch den Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren fielen zudem geringer aus als im Vorjahr. Die Anlagerendite betrug 3,8 Prozent.

Für das laufende Jahr rechnet die Munich Re vor allem wegen Wechselkursentwicklungen nun mit einem Versicherungsumsatz von 62 Milliarden Euro, nachdem sie bislang 64 Milliarden angepeilt hatte.

Der Nettogewinn soll nach wie vor 6 Milliarden Euro erreichen nach 5,7 Milliarden im Vorjahr. Nach sechs Monaten hat die Munich Re 3,2 Milliarden verdient. Im ersten Quartal hatte eine hohe Belastung aus den Waldbränden in Kalifornien zu Jahresbeginn für einen deutlichen Gewinnrückgang gesorgt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 02:49 ET (06:49 GMT)

