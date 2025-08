Aktie im Fokus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagnachmittag freundlich

04.08.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 578,00 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 578,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 578,20 EUR. Bei 567,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 70.758 Stück. Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 615,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 6,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 421,70 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,04 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 21,75 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 580,50 EUR aus. Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.08.2026. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 46,96 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold Juli 2025: So schätzen Experten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein Munich Re-Aktie in Grün: Schäden aus Naturkatastrophen so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr

