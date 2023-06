Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 326,10 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 326,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 326,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 96.565 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 346,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,38 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,70 EUR am 15.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 333,78 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 6,20 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 11.307,00 EUR eingefahren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 30,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie stabil: Goldman Sachs hat Kursziel für Münchener Rück angehoben

Mai 2023: Experten empfehlen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Munich Re-Aktie steigt an: Münchener Rück rechnet für 2023 mit durchschnittlicher Hurrikan-Anzahl

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com