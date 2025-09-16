DAX23.353 +0,1%ESt505.375 ±0,0%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,84 -1,0%Gold3.664 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteuert sich am Mittag

17.09.25 12:06 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteuert sich am Mittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 516,60 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
517,00 EUR -1,40 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 516,60 EUR nach oben. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 518,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 516,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.003 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 615,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 16,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (457,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 20,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 21,75 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 572,75 EUR aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 12,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 17,53 Mrd. EUR, gegenüber 17,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,27 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 47,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren verdient

Hannover Rück-Aktie gewinnt: UBS-Kaufempfehlung beflügelt auch Konkurrenten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen