Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteuert sich am Mittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 516,60 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 516,60 EUR nach oben. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 518,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 516,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.003 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 615,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 16,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (457,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 20,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 21,75 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 572,75 EUR aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 12,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 17,53 Mrd. EUR, gegenüber 17,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,27 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 47,30 EUR fest.

