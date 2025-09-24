Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 519,40 EUR zeigte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 519,40 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 520,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 515,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 519,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 155.280 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.
Am 24.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 615,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 18,56 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 457,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,01 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 20,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 21,75 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 572,75 EUR.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 15,94 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,57 Mrd. EUR gelegen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 47,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
