DAX23.400 -1,1%ESt505.419 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,15 +0,1%Gold3.751 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Top News
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co. Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Aktienentwicklung

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit KursVerlusten

25.09.25 12:07 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 517,20 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
517,40 EUR 1,20 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 517,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 517,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 519,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.687 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2025 auf bis zu 615,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 19,06 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 457,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 21,75 EUR, nach 20,00 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 572,75 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,94 EUR, nach 12,16 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 47,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen