Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 517,20 EUR nach.

Um 11:48 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 517,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 517,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 519,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.687 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2025 auf bis zu 615,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 19,06 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 457,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 21,75 EUR, nach 20,00 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 572,75 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,94 EUR, nach 12,16 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 47,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets