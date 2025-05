Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 575,40 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 575,40 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 575,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 584,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.254 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 615,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 421,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,40 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 565,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 07.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 46,82 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

