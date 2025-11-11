NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 24.184 Pkt - Gesco unter Druck

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben die Kurse noch leicht zugelegt, nachdem die US-Börsen ihre kräftigen Gewinne vom Vortag mehr oder weniger verteidigt hatten.

Die Nachrichtenlage war am Abend recht dünn. Unter den Nebenwerten verloren Gesco 3,4 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Jahr gesenkt hatte.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.184 24.088 +0,4%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

