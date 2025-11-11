DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin88.530 -3,4%Euro1,1585 +0,2%Öl65,12 +1,7%Gold4.127 +0,3%
NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 24.184 Pkt - Gesco unter Druck

11.11.25 22:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gesco
14,40 EUR -0,35 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben die Kurse noch leicht zugelegt, nachdem die US-Börsen ihre kräftigen Gewinne vom Vortag mehr oder weniger verteidigt hatten.

Die Nachrichtenlage war am Abend recht dünn. Unter den Nebenwerten verloren Gesco 3,4 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Jahr gesenkt hatte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.184 24.088 +0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 16:24 ET (21:24 GMT)

21.08.2025Gesco KaufenGSC Research GmbH
15.08.2025Gesco KaufenSMC Research
04.07.2025Gesco KaufenSMC Research
30.06.2025Gesco KaufenSMC Research
16.05.2025Gesco KaufenSMC Research
