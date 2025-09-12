DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.784 +0,4%Euro1,1722 -0,1%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 +0,3%
NACHBÖRSE/XDAX unverändert - Deutz leicht im Minus

12.09.25 23:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,76 EUR 0,02 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Wochenausklang sprechen Marktteilnehmer am Freitagabend. Ein Händler von Lang & Schwarz verweist auf die fehlenden Nachrichten. Ganz leichte Bewegung hätten die Rüstungsaktien gesehen, so der Händler. Etwas Bewegung habe es bei den Rüstungsaktien gegeben. Die Deutz-Aktie wird bei Lang & Schwarz 0,25 Prozent niedriger taxiert, weil nach der dynamischen Entwicklung der vergangenen Monate hier eine Verschnaufpause eingelegt wird.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.699 23.698 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 17:01 ET (21:01 GMT)

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
mehr Analysen