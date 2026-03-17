DAX23.502 -1,0%Est505.737 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5700 -4,1%Nas22.255 -1,0%Bitcoin61.902 -3,5%Euro1,1480 -0,5%Öl108,0 +4,3%Gold4.851 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Bayer BAY001 Infineon 623100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed lässt Leitzins stabil: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen tiefer -- thyssenkrupp nucera: Großauftrag -- SAP, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Commerzbank, NVIDIA im Fokus
Top News
Vincorion-Aktie vor Börsengang - Gutes Marktumfeld für Rüstungsunternehmen Vincorion-Aktie vor Börsengang - Gutes Marktumfeld für Rüstungsunternehmen
SaaS-Aktien und KI: Warum Bernstein in Anthropics Kooperationsstrategie Entlastung sieht SaaS-Aktien und KI: Warum Bernstein in Anthropics Kooperationsstrategie Entlastung sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung
NASDAQ Composite-Performance im Blick

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Abgaben

18.03.26 20:02 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Abgaben | finanzen.net

Der NASDAQ Composite gibt sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
3,15 USD -0,20 USD -5,84%
Charts|News|Analysen
ADTRAN Holdings Inc
10,06 EUR 1,33 EUR 15,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Akamai Inc.
97,47 EUR 5,94 EUR 6,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
41,76 EUR 3,36 EUR 8,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CIENA Corp.
339,30 EUR 18,30 EUR 5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comtech Telecommunications Corp.
3,14 EUR 0,08 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geospace Technologies Corp
12,16 USD -0,76 USD -5,88%
Charts|News|Analysen
Lifetime Brands IncShs
3,50 EUR -0,34 EUR -8,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,98 EUR 0,22 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
4,84 USD -0,18 USD -3,59%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
123,90 EUR -6,80 EUR -5,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taylor Devices Inc.
69,19 USD -4,40 USD -5,98%
Charts|News|Analysen
TransAct Technologies Inc.
3,51 USD 0,20 USD 6,04%
Charts|News|Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.263,1 PKT -216,4 PKT -0,96%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch gibt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,16 Prozent auf 22.219,22 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,256 Prozent auf 22.421,96 Punkte an der Kurstafel, nach 22.479,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22.461,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.214,53 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,542 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22.753,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23.006,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17.504,12 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 4,37 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.988,26 Punkten. Bei 22.061,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 13,28 Prozent auf 50,25 USD), ADTRAN (+ 10,92 Prozent auf 9,96 EUR), CIENA (+ 7,11 Prozent auf 396,36 USD), Akamai (+ 6,28 Prozent auf 112,49 USD) und TransAct Technologies (+ 6,04 Prozent auf 3,51 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Comtech Telecommunications (-9,56 Prozent auf 3,31 USD), Taylor Devices (-5,98 Prozent auf 69,19 USD), Geospace Technologies (-5,88 Prozent auf 12,16 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,84 Prozent auf 3,15 USD) und Lifetime Brands (-5,57 Prozent auf 4,07 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.627.030 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,835 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,09 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: ADTRAN und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1-800-FLOWERS.COM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1-800-FLOWERS.COM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:31NVIDIA OverweightBarclays Capital
10:16NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
09:16NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:31NVIDIA OverweightBarclays Capital
09:16NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:16NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen