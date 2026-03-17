NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Abgaben

NASDAQ Composite-Performance im Blick

Der NASDAQ Composite gibt sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Am Mittwoch gibt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,16 Prozent auf 22.219,22 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,256 Prozent auf 22.421,96 Punkte an der Kurstafel, nach 22.479,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22.461,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.214,53 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,542 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22.753,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23.006,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17.504,12 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 4,37 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.988,26 Punkten. Bei 22.061,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 13,28 Prozent auf 50,25 USD), ADTRAN (+ 10,92 Prozent auf 9,96 EUR), CIENA (+ 7,11 Prozent auf 396,36 USD), Akamai (+ 6,28 Prozent auf 112,49 USD) und TransAct Technologies (+ 6,04 Prozent auf 3,51 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Comtech Telecommunications (-9,56 Prozent auf 3,31 USD), Taylor Devices (-5,98 Prozent auf 69,19 USD), Geospace Technologies (-5,88 Prozent auf 12,16 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,84 Prozent auf 3,15 USD) und Lifetime Brands (-5,57 Prozent auf 4,07 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.627.030 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,835 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,09 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net