DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Nemetschek SE im Blick

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

05.11.25 09:23 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 99,25 EUR.

Nemetschek SE
100,20 EUR 2,20 EUR 2,24%
Um 09:06 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 99,25 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,00 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.888 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 28,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 10,43 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,621 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 127,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 04.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 293,13 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
10:46Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
08:51Nemetschek SE NeutralUBS AG
08:01Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10:46Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
08:51Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

