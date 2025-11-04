Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag verlustreich
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,3 Prozent auf 95,70 EUR.
Um 11:48 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 95,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 95,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 130.040 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,72 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,11 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,620 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,06 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.
Analysen zu Nemetschek SE
Analysen zu Nemetschek SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|09:06
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|31.07.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|04.08.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Nemetschek SE Verkaufen
|DZ BANK
