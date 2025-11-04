Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 99,35 EUR ab.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 99,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 94,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 215.140 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 28,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 88,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,620 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 127,06 EUR angegeben.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

