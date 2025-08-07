Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 136,20 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 136,20 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 135,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 136,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 941 Nemetschek SE-Aktien.

Am 07.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 1,03 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,00 EUR am 09.08.2024. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 62,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,614 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 122,39 EUR aus.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 290,03 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,38 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,88 EUR je Aktie.

