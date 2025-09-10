Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Vormittag freundlich
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 74,05 CHF nach oben.
Um 09:07 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 74,05 CHF nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 74,11 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,82 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 95.447 Aktien.
Am 24.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 23,86 Prozent wieder erreichen. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 5,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,09 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,31 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Nestlé die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,32 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
