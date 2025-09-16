Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 71,61 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 71,61 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 71,34 CHF. Bei 72,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.195.019 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,08 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 2,39 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,31 CHF an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

