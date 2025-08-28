Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 75,56 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 75,56 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 75,61 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,67 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 875.917 Stück.

Am 24.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 21,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

