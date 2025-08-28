DAX23.957 -0,4%ESt505.366 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.440 -0,4%Nas21.462 -1,1%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1700 +0,2%Öl68,10 -0,3%Gold3.435 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Aktie im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

29.08.25 16:10 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 75,56 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
75,55 CHF 0,65 CHF 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie konnte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 75,56 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 75,61 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,67 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 875.917 Stück.

Am 24.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 21,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren angefallen

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr verloren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
15:11Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
13:06Nestlé NeutralUBS AG
12:41Nestlé HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
30.06.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15:11Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
13:06Nestlé NeutralUBS AG
12:41Nestlé HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen