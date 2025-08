Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 1.167,25 USD ab.

Die Netflix-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 1.167,25 USD. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 1.165,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.171,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 88.232 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 14,88 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 588,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 49,59 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.253,33 USD an.

Am 17.07.2025 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 7,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 4,88 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 15.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,26 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

