Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 1.185,36 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1.185,36 USD. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 1.190,42 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.181,69 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 121.626 Netflix-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 610,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 15.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,26 USD je Netflix-Aktie.

