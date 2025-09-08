Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Dienstagabend an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Netflix. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 1.264,09 USD zu.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 1.264,09 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 1.264,81 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.246,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 362.029 Netflix-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 661,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,71 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.253,33 USD an.

Am 17.07.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 7,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 4,88 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 15.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 26,26 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

Netflix-Aktie fester: K-Pop-Fantasyfilm begeistert weltweit