Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Nachmittag

13.08.25 16:09 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 1.229,03 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.038,60 EUR -7,80 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Netflix legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 1.229,03 USD. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 1.237,02 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.233,31 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.177 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.08.2024 Kursverluste bis auf 635,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 93,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.253,33 USD aus.

Am 17.07.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 11,12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 9,53 Mrd. USD umgesetzt.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,26 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Juli 2025: Analysten sehen Potenzial bei Netflix-Aktie

