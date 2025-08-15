Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Netflix hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Netflix-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 1.238,85 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Netflix-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1.238,85 USD. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.245,48 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.235,63 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.235,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 75.492 Stück.
Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.340,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,24 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 661,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 46,64 Prozent Luft nach unten.
Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.253,33 USD.
Am 17.07.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 7,19 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 11,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2025 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,26 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie
Netflix-Aktie freundlich: Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform'
Aktien von Amazon und Netflix im Blick: Abflauendes Wachstum bei Streamingdiensten
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht
Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:36
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.07.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|18.07.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.07.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|18.07.2025
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Netflix Buy
|UBS AG
|17.07.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:36
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.2025
|Netflix Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.04.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen