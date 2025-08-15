DAX24.298 -0,3%ESt505.427 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.964 ±0,0%Nas21.606 -0,1%Bitcoin98.712 -1,6%Euro1,1674 -0,3%Öl65,55 -0,9%Gold3.337 +0,1%
Kursentwicklung

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag nahezu unbewegt

18.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Netflix hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Netflix-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 1.238,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.064,80 EUR 7,40 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1.238,85 USD. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.245,48 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.235,63 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.235,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 75.492 Stück.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.340,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,24 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 661,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 46,64 Prozent Luft nach unten.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 7,19 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 11,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com

