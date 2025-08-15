DAX24.257 -0,7%ESt505.473 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.822 -0,2%Nas20.961 -1,7%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1653 +0,1%Öl66,58 +1,0%Gold3.346 +0,9%
Anleger zurückhaltend: DAX tiefer -- US-Börsen ohne gemeinsame Richtung -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Trump attackiert Fed: US-Präsident fordert Rücktritt von Notenbank-Vorstandsmitglied
Vistra Energy: Profiteur der KI-getriebenen Stromnachfrage mit starkem Wachstumspotenzial. Melius Research sieht Luft bis 295 USD (+53 %)
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag tiefer

20.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 1.211,88 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 1.211,88 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 1.209,60 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1.218,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.833 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD an. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 9,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 45,46 Prozent Luft nach unten.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.253,33 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 15.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

mehr Analysen